В испанской Сеуте обстреляна мечеть

В испанском городе Сеута произошла стрельба у одной из главных мечетей.

По разным данным, нападавших было один или двое. Они передвигались на мотоцикле.

Нападавшие произвели не менее четырех выстрелов по мечети, когда в ней находились люди. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция начала расследование, передает ВЕСТИ.

Город Сеута расположен на северном побережье Марокко.