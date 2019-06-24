Ученый объяснил, как комары выбирают "жертв" для укуса

Комары находят своих "жертв" по "следу" из углекислого газа, рассказал порталу Live Science этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.

"Москиты ориентируются по следам углекислого газа в воздухе. Для того, чтобы лучше чувствовать, где его концентрация высока, они летают против ветра", — заметил ученый.

По его словам, этот маркер позволяет насекомым выбирать "цель" с расстояния до пятидесяти метров. Когда комары вплотную (на расстояние до метра) приближаются к группе потенциальных "жертв", их органы чувств начинают считывать множество параметров. Например, температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней, передает РИА Новости.

Микробы производят "химический букет" из более 300 различных компонентов. Как отмечает ученый, его состав зависит и от окружающей среды, и от генетической структуры человека.

Так, в 2011 году в журнале PLOS ONE было опубликовано исследование, результаты которого показали, что мужчину с более разнообразным составом кожных бактерий будут кусать реже, чем мужчину с более однородным составом микробов.