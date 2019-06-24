В столице продолжаются работы по дератизации и дезинсекции

Жильцов призывают обращаться в Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства при выявлении роста численности блох в многоквартирных домах. По указанному адресу незамедлительно выедет специальная бригада.

Как сообщил на оперативном совещании в примэрии начальник ГУЖКХБ Ион Бурдюмов, на прошлой неделе от жильцов поступило несколько таких обращений. Управление поручило экономическому агенту, выполняющему эти работы, удвоить количество специальных бригад, передаёт IPN.

Ион Бурдюмов отметил, что работы по дератизации и дезинсекции проводятся согласно плану, установленному в начале года. Дератизация проведена практически во всех зданиях муниципальных предприятий и более чем в половине многоквартирных домов, управляемых ассоциациями владельцев.

На работы по дезинсекции и дератизации в этом году муниципальные власти выделили около 1,8 миллиона леев.