На повторных выборах мэра Стамбула снова победил оппозиционер

Мэром Стамбула снова избран представитель оппозиции. По предварительным данным, Экрем Имамоглу набрал 55% голосов.

Ставленник правящей партии Бинали Йилдирим признал поражение, поздравив соперника. Чуть позже к поздравлениям присоединился и президент страны Реджеп Эрдоган. Победитель поблагодарил горожан за доверие.

"Вы, как нация, защитили турецкие демократические традиции, которым уже больше стал лет. Спасибо, Стамбул!", - сказал избранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Имамоглу победил на выборах в Стамбуле и 31 марта, но партия Эрдогана оспорила итоги голосования, сославших на незначительную разницу в результатах. Оппозиционер тогда набрал всего на 13 тысяч голосов больше. Мэром был 18 дней, пока избирательная комиссия не отменила результаты и не назначила повторные выборы.