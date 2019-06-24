Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Отмечается, что канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа.

Мужчина двигался навстречу сестре, в середине троса один акробат перелез через второго, и они продолжили путь, пишет Газета.ru.

СМИ обратили внимание, что Лияна Валленда решилась на исполнение трюка впервые после инцидента 2017 года, когда она сорвалась с каната и попала в больницу с множественными переломами.

Также сообщается, что власти города запретили спортсменам исполнять трюк без страховок.