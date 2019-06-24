Ученые нашли "супервирусы" в кухонных губках

Американские молекулярные биологи из Технологического института Нью-Йорка (США) обнаружили сразу несколько вирусов-бактериофагов внутри обычных кухонных губок.

По словам специалистов, таких инфекционных агентов можно использовать для уничтожения "супербактерий" — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

"Наше открытие еще раз показывает, насколько важно изучать все места обитания микробов, так как в любой такой точке мы можем найти полезных бактериофагов", — рассказали ученые на конференции ASM Microbe 2019 в американском Сан-Франциско.

Специалисты отметили, что в последнее время очень остро стоит вопрос борьбы с устойчивыми "супербактериями". В губках для мытья посуды ученые нашли вирусы-бактериофаги, которые могли заражать не один, а сразу несколько штаммов энтеробактерий (сальмонелла, чумная палочка, клебсиелла), которые широко встречаются в кишечнике человека, передает IZ.

Исследователи отметили, что открытие таких вирусов стало для них полной неожиданностью, так как обычно бактериофаги специализируются исключительно на проникновении в конкретные штаммы или виды микробов.

По словам ученых, они продолжат активные поиски других подобных вирусов, способных уничтожать другие типы опасных бактерий, пишет Science Daily.

В августе 2017 года немецкие ученые пришли к выводу, что использованные поролоновые губки для мытья посуды представляют собой настоящие инкубаторы болезнетворных микроорганизмов — по большей части бактерий, вызывающих заболевания средней степени тяжести.

Причиной такой высокой степени загрязненности являются влажная среда и постоянный контакт с загрязнителями — пищей, посудой и человеческими руками.