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Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что звезды нам пророчат
// фото: СТБ
12:56, 24 Jun 2019
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Появился гороскоп на неделю, 24-30 июня.Рака на этой неделе ждет чудо, а Рыб — искушение, говорится в астропрогнозе. Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 24-30 июня.

ОВЕН.

То, что еще недавно казалось несбыточной мечтой, вполне может произойти в ближайшее время, так что будьте готовы к переменам в своей жизни. На личном фронте не исключены любовные приключения, однако не стоит терять голову, передает УНИАН.

ТЕЛЕЦ.

Ваши запросы возрастают. Это означает, что вы должны быть жестче и требовательнее к самому себе. Звезды не рекомендуют планировать на предстоящий период финансовые вопросы, лучше заняться чем-то менее рискованным.

БЛИЗНЕЦЫ.

Будьте готовы к тому, что придется пойти на компромисс в важном деле, хотя вы были почти уверены в том, что подобное невозможно. Имеете все шансы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

РАК.

Весьма вероятно, что неожиданная ситуация, в которой окажетесь, изменит течение дел в лучшую сторону. Это лишний раз подтверждает, что чудеса на свете все-таки бывают. Проявите дополнительную заботу о детях и родственниках старшего возраста.

ЛЕВ.

Излишняя эмоциональность далеко не всегда бывает оправданна, в чем вы убедитесь на личном опыте. Не торопитесь доверять малознакомым людям какие-то секреты и планы на будущее. Скоропалительные решения не принесут ожидаемого результата.

ДЕВА.

Не оглядывайтесь назад, живите настоящим - и тогда никакие непредвиденные обстоятельства не застанут вас врасплох. Прежде чем выступить с критикой в адрес коллег, хорошо подумайте, чем это может обернуться для вас.

ВЕСЫ.

Имеете все шансы для того, чтобы отлично зарекомендовать себя в трудовом коллективе, прослыв ярким, неординарным человеком. Любая мелочь может оказаться существенной, поэтому игнорировать ее не стоит. Избегайте опрометчивых решений.

СКОРПИОН.

На отношение к профессиональной деятельности следует обращать больше внимания, поскольку от этого зависит и материальное вознаграждение. Старайтесь не хвататься за множество вопросов сразу, сосредоточьтесь на чем-то самом главном.

СТРЕЛЕЦ.

Решать проблемы с помощью силы и создания конфликтных ситуаций -- один из худших вариантов. Вам явно не стоит прибегать к подобному. Чтобы сделать выбор, необходимо действовать спокойно, обдуманно, полагаясь на собственную интуицию.

КОЗЕРОГ.

Достаточно продуктивный период ожидает вас. Чем активнее, гибче и дипломатичнее будете себя проявлять, тем лучших результатов достигнете. Прекрасное время для тех, кто решил дать бой вредным привычкам.

ВОДОЛЕЙ.

Не исключена опасность повторить собственные ошибки. Поэтому, приступая к новому делу, проанализируйте все свои упущения и недоработки. Прекрасный период для тех, кто хочет заняться изучением иностранных языков.

РЫБЫ.

Не позволяйте искушению сбить вас с пути истинного. Придерживайтесь установленных норм и правил поведения. Принимая решение, посоветуйтесь с близкими или друзьями, которым доверяете.




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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.

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    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День в целом благоприятен. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День в целом благоприятен. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День в целом благоприятен. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

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