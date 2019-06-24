В Канаде забыли разбудить пассажирку после посадки самолета

Авиакомпания Air Canada проводит внутреннее расследование из-за того, что экипаж самолета забыл разбудить пассажирку после приземления. Она осталась спать на своем месте, когда все вышли. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на The Guardian.

По словам Тиффани Адамс, она проснулась «совсем одна» в «холодном темном самолете после того, как он приземлился в Торонто, пишет УНИАН.

Проснувшись, Адамс пыталась позвонить подруге, но ее телефон разрядился. Зарядить его она не могла, поскольку в самолете выключили электроэнергию. По словам женщины, она была «охвачена паникой».

Адамс подавала сигналы SOS с помощью фонарика, но никто не отреагировал. Позже ей удалось открыть дверь кабины. Там ее забрала бригада, что работала на аэродроме.





