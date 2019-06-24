Создатель USB объяснил причину несимметричности разъема

Один из создателей USB объяснил, почему флешки несимметричные. Оказывается, возможность вставлять накопитель с любой стороны сделала бы технологию в два раза дороже.

Американский инженер Аджай Бхатт, который является одним из создателей флешек, дал интервью NPR. Он согласился, что несимметричность накопителей — это "самое большое неудобство".

Это самое неудобство даже породило мем "парадокс USB". Его смысл в том, что накопитель нужно перевернуть дважды, чтобы добиться успеха и вставить его в разъем. Парадокс же в том, что, казалось бы, было бы достаточно сменить сторону только один раз, но нет.

"Оглядываясь назад и основываясь на нашем опыте, конечно, мы [понимаем, что] должны были сделать это проще", — сказал Бхатт.

По его словам, симметричность флешки обошлась бы в два раза дороже, поскольку пришлось бы использовать дополнительные провода и микросхемы, передает 360.

Бхатт рассказал, что им потребовалось время, чтобы в принципе убедить производителей в необходимости этой технологии, поэтому они решили сделать ее более экономичной. Первыми технологию USB использовали в Mac. Стив Джобс выпустил компьютер с таким разъемом в 1998 году. С тех пор он стал стандартом.

Бхатт также рассказал, как ему в принципе пришла в голову идея создать стандартный разъем. По его словам, его мучило, что все устройства подключаются по разным проводам.

В итоге возле компьютера появлялось переплетение из множества проводов. Инженер заметил, что для распространения компьютеров нужно было сделать так, чтобы их использование было "простым" и "дружелюбным". Кабельная проблема этому мешала.