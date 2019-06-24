В Google Play тысячи поддельных приложений воруют данные - исследование

Множество поддельных приложений "маскируются" под известные игры и программы, чтобы воровать информацию.

В Университете Сиднея провели двухлетнее исследование доказывающее, что в магазине Android-приложений находятся тысячи поддельных программ. Об этом сообщает Onliner.

Исследователи установили, что система Android часто сталкивается с проблемами безопасности из-за недостаточного контроля программ, размещенных в Google Play. Специалисты обнаружили тысячи поддельных приложений, копирующих популярные программы и ворующих данные пользователей, передает Корреспондент.

Отмечается, что чаще всего подделки маскируются под игры Temple Run, Free Flow и Hill Climb Racing. В ходе исследования удалось найти 50 000 клонов приложений, входящих топ-10 000 на Google Play.

Около 2040 их них содержали вредоносный код, а 1565 приложений запрашивали на пять дополнительных разрешений больше по сравнению с оригинальным приложением.