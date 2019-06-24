Виртуальный земной шар покажет, где бы вы жили во времена динозавров

История нашей планеты насчитывает 4,5 млрд лет, и за это время поверхность Земли претерпела множество изменений. С недавних пор некоторые из этих изменений можно наглядно увидеть с помощью виртуального глобуса, показывающего где бы располагался ваш родной город 750 млн лет назад.

Учёный Йен Вебстер запустил проект Ancient Earth: с помощью данных и инструментов платформы G-Plates он создал виртуальную модель Земли, на которой вы можете посмотреть, как изменялась поверхность Земли за последние 750 млн лет, передает gmbox.

Всего у этого цифрового глобуса есть 26 различных версий - каждая из них демонстрирует как выглядела наша планета в определённый временной промежуток. Среди таких этапов выделены моменты появления первых наземных растений, наземных животных, первых динозавров, времена существования и раскола древних суперконтинентов Паннотии и Пангеи.

Самое интересно, что на этом виртуальном глобусе можно посмотреть, где бы находился любой город во время этих давних времён - так, можно выяснить, что "всего" 300 млн назад, во времена гигантских насекомых Москва находилась бы на дне океана.