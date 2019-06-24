В Индии во время праздника штормовой ветер завалил шатер: погибли 14 человек

Еще около полусотни человек получили травмы.

В Индии во время религиозного праздника в результате бури рухнул массивный шатер,в результате чего погибли 14 человек, 50 получили ранения, передает Униан.

Обрушение произошло из-за сильного дождя и грозы.Некоторые люди погибли от удара током, другие пострадали от падающих обломков. Пострадавшие доставлены в больницу.