ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День в целом благоприятен. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

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