Внимание, разыскиваются мошенники! Злоумышленники обманом выманили у жительницы столицы 10 000 леев

Полиция разыскивает двух мужчин. Их подозревают в мошенничестве. В органы правопорядка обратилась 33-летняя жительница столицы, которая рассказала, что у нее обманом выманили 10 тысяч леев.

Инцидент произошел 21 мая. Подозреваемые позвонили в дверь квартиры на улице Каля Басарабией и представились сотрудниками мэрии. Под предлогом того, что владелица квартиры выполняет ремонтно-строительные работы без необходимого разрешения, они выманили у женщины 10 000 леев в качестве оплаты штрафа.

Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, установленные в жилом блоке.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленникам грозит штраф от 42500 до 64500 леев или тюремное заключение сроком от 2 до 6 лет.

Лиц, которые видели мужчин на фото и знают о их местоположении. просят позвонить по телефону 069914270.