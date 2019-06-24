В Австралии поймали "аномально толстого" питона

Специалист достал рептилию из кустов на территории частного участка. Это самый толстый питон когда-либо встречавшийся змеелову.

В Австралии в прибрежном районе Саншайн-Кост змеелов поймал аномально толстого питона. Об этом сообщает Daily Mail.

Местного специалиста по отлову змей Стюарта Маккензи вызвали для того, чтобы убрать огромного питона с частного участка. Змея забралась под куст и не собиралась покидать свое укромное место, передает Корреспондент.

Специалист достал питона с помощью специального приспособления. При этом рептилия вела себя достаточно агрессивно, нападая на человека.

Маккензи отметил, что это не самый длинный, но "аномально толстый" питон из всех, которых ему приходилось ловить в этом районе. Рептилия весит около восьми килограммов.