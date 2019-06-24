Улицу, где расположен Национальный музей этнографии, полностью перестроят

Квартал Национальный музей этнографии к осени полностью перестроят. В периметре улиц Сфатул Цэрий, Марии Чеботарь, Когэлничану и Щусева тротуары вымостят брусчаткой, а вдоль них разобьют клумбы и поставят новые фонари и скамейки. Проект обсудили на совещании в мэрии.

"Предусмотрен демонтаж старого асфальта, поврежденных бордюров и их замена. Установка новой плитки, фонарей, посадка деревьев, хвойных кустарников и газона. Также будут новые скамейки, урны, питьевые фонтаны, велопарковки и информационные щиты", - сказал замдиректора Агентства реставрации памятников Сергей Кирияк.

Вдоль дорог также планируют заменить ограждения и обустроить парковочные места. Брусчаткой вымостят 3800 квадратных метров тротуаров. В муниципальном бюджете на проект заложено больше трех миллионов леев.