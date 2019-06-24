В съемках также приняли участие актеры Мартин Шин, София Буш, а также режиссер и продюсер Роберт Райнер.

Мюллер впервые публично выступил с заявлением о результатах своего расследования в мае. Спецпрокурор сообщил, что изучал не только связи Трампа с Москвой, но и его попытки помешать расследованию. Мюллер сказал, что не может выдвинуть обвинения против американского президента, поскольку в соответствии с Конституцией действующий глава государства не может привлекаться к уголовной ответственности. В том же выступлении он объявил, что уходит в отставку.

За месяц до этого был опубликован его доклад. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала влияние на выборы — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало WikiLeaks материалы Демократической партии США, однако факт сговора между Трампом и Россией доказать не удалось.