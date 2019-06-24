В Польше украинца, потерявшего сознание на работе, вывезли в лес и бросили умирать

В Украине у погибшего украинца осталось трое несовершеннолетних детей.

Недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве Польши в лесу нашли тело 36-летнего украинца Василия Чорнея.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza. Как сообщает полиция, украинец работал на предприятии по производству гробов возле города Новый Томышль. В жаркий день мужчине стало плохо и он потерял сознание, передает УНИАН.

Владелица предприятия запретила другим работникам вызвать скорую помощь, приказав всем идти домой. После этого тело мужчины исчезло с территории предприятия. Также при странных обстоятельствах исчез один из украинцев, который с ним жил и работал.

Владелицу предприятия взяли под стражу, а пропавшего украинца объявили в розыск. Через несколько дней его нашли в одном из хостелов.

В полиции подчеркнули, что доказательства и другие материалы дали основания для предъявления владелице обвинения в неоказании помощи бессознательному мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти.За это ей грозит до пяти лет заключения.

Подобное наказание также грозит задержанному гражданину Украины, который скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию. По словам жены Василия Чорнея Натальи, ранее украинец не имел проблем со здоровьем, не терял сознания и не имел эпилепсии.

В Украине у него осталось трое несовершеннолетних детей.