Составлен перечень самых вредных продуктов

По словам ученых, ежедневное употребление сладкой газировки может укоротить человеку продолжительность жизни на 4,5 года.

Согласно данным исследований, лучше исключить ряд продуктов из своего ежедневного рациона. Это – газировка, трансжиры, алкоголь, переработанное мясо, безглютеновые изделия, искусственные подсластители, соленья, передает MedikForum.

Сладкие газированные напитки.В 2018 году на конгрессе Американской кардиологической ассоциации прозвучало заявление исследователей о том, что питье только одного стакана колы в день в два раза повышает риск преждевременной смерти от ишемической болезни. По словам ученых, ежедневное употребление сладкой газировки может укоротить человеку продолжительность жизни на 4,5 года, передает УНИАН.

Продукты с трансжирами. Их регулярное потребление ассоциируется с повышенным риском возникновения сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа – недугов, влияющих на качество и продолжительность жизни. Лидером по содержанию трансжиров является фастфуд и маргарин, спреды. Кроме того, трансжиры присутствуют от природы в натуральном коровьем молоке, мясе, добавляются в производственные десертные изделия и выпечку – торты и пирожные, печенье и др.

Алкоголь. Имеющиеся данные говорят, что употребление всего одной порции алкоголя в неделю может сократить продолжительность жизни на полгода. Употребление двух порций в неделю способно отнять уже два года жизни, а более трех - целых пять лет.