Названы самые живописные и опасные трассы для путешествий

10 самых красивых и опасных дорог нашли в Италии, Румынии, США и других странах Европы и Азии.

Самой живописной трассой специалистами CNN Travel признана та, что пересекает перевал Стельвио в Италии. На асфальтированном серпантине автомобилисту предстоит 75 крутых поворотов, а также прекрасные виды на Восточные Альпы.

Безопасней всего совершать путешествие по этой дороге с июня по октябрь. В это же время года стоит прокатиться по дикой румынской трассе Трансфэгэрашан, протяженность которой достигает 115 км вдоль Карпатских гор. Там путешественники смогут взглянуть на мир с высоты 2000 км над уровнем моря, передает Моя Планета.

Замыкает тройку лидеров шоссе Джеймса Далтона на Аляске (США). Часть дороги, по которой лучше всего ездить с мая по сентябрь, находится за Северным полярным кругом. Все необходимое лучше брать с собой, так как по пути оборудован всего один пункт отдыха.

В список также вошли норвежская Лестница Троллей, аргентинская Рута-40, соединяющее Пакистан и Китай шоссе Каракорум и Юнгас-роуд в Боливии. Эксперты также назвали смертельно-прекрасными шоссе на Миллион Долларов и трассу Кахекили в США и за 12 мостов еще одну норвежскую дорогу — Атлантическую Океанскую.