Павел Филип провел встречу с делегацией Европарламента

Председатель парламентской фракции ДПМ Павел Филип встретился сегодня с делегацией Европейского парламента во главе с вице-председателем Хейди Хаутала.

Собеседники обменялись мнениями о политической ситуации в Республике Молдова, подчеркнув важную роль оппозиции в демократическом государстве.

Павел Филип отметил, что ДПМ будет активной и конструктивной оппозицией, поддерживая проекты, связанные с реализацией Соглашения об ассоциации с ЕС, а также инициативы, которые приносят пользу гражданам и стране.

В то же время президент фракции ДПМ заявил, что хочет от правительства сбалансированного и правильного отношения, основанного не на эмоциях или желании отомстить.

"Деполитизация не должна означать подчинение государственных институтов нынешнему парламентскому большинству", - сказал Павел Филип.

Председатель парламентской фракции ДПМ высоко оценил активную позицию Европейского парламента в отношении сотрудничества со странами Восточного партнерства и выразила надежду, что это сотрудничество останется в числе приоритетов внешней политики ЕС.

Евродепутаты высоко оценили мирную передачу власти и призвали содействовать конструктивному диалогу между правительством и оппозицией.

В то же время была выражена заинтересованность в налаживании более интенсивного диалога со всеми парламентскими фракциями.