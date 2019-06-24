Кажется, уже всем ясно, что основной источник грозных супербактерий — обычные больницы. Количество применяемых там антибиотиков столь велико, что приспосабливаясь к этим условиям бактерии превосходят сами себя.
Выбираться за пределы больниц супербактерии могут самыми разными способами. Иногда они просто улетают на крыльях.
На крыльях насекомых. Исследователи из Астонского университета собрали почти 20000 летающих насекомых за 18 месяцев в семи английских больницах, используя разнообразные электромухоловки и просто липкие ловушки. Более трех четвертей собранных насекомых составили мухи, также были пойманы тли, муравьи, пчелы, осы и мотыльки, передает ВЕСТИ.
По словам исследователей, застать шестилапых спутников можно было буквально везде: в больничных палатах, в пищеблоке, на складах, некоторые "лазутчики" заглядывали в палаты для рожениц и отделения новорожденных.
90 % пойманных насекомых имели на своем теле те или иные микр0бы. Более половины выявленных бактериальных штаммов были "супербактериальными", то есть устойчивыми по крайней мере к одному классу антибиотиков, а 20 % — проявили устойчивость к множеству классов антибиотиков.
Некогда грозный пенициллин был наименее эффективным средством против обнаруженных бактерий.
Самыми распространенными бактериями насекомых оказались E. Coli (кишечная палочка) и Salmonella. На втором месте была бактерия B. cereus , а почетное третье досталось стафилококкам.
Впрочем, пациенты больниц являются самой защищенной категорией в плане риска бактериального заражения, благодаря тщательной дезинфекции больничных помещений.
Наибольшую опасность больничные насекомые представляют в случае выхода за пределы больниц и распространения бактерий в более уязвимой среде.
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