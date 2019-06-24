В состав томатов входят органические кислоты, которые могут нанести вред здоровью. Еще недавно польза томатов не вызывала даже тени сомнения, почему же в последнее время все чаще встречается мнение, что помидоры вредны для здоровья.
В чем же заключается опасность томатов и кому категорически нельзя есть эти вкуснейшие ягоды сообщает Вести-UA.
Людям, страдающим нижеприведенными заболевания помидоры противопоказаны:
Аллергия
Пищевая аллергия на помидоры вызвана, как правило, содержанием в них аллергенного вещества — ликопена. В некоторых случаях симптомы аллергии могут развиться в течение часа после употребления овоща в пищу. Поэтому тем, у кого она выявлена, следует держаться от томатов подальше.
Болезни желчевыводящих путей
Помидоры обладают активным желчегонным эффектом. А это может вызвать спазмы в желчном пузыре, подвижку камней и закупорку желчевыводящих путей, последствия чего могут быть весьма печальными.
Заболевания почек
Существует миф о том, что помидоры из-за высокого содержания щавелевой кислоты приводят к образованию оксалатных камней в почках. На самом деле щавелевая кислота в томатах практически отсутствует (около 2–5 мг на 100 грамм), но страдающим мочекаменной болезнью помидоры всё же следует употреблять с осторожностью.
Панкреатит
Употребление помидоров способствует улучшению пищеварения, повышению аппетита, подавлению роста вредоносных бактерий, но при панкреатите в отношении томатов следует придерживаться некоторых ограничений. При воспалении поджелудочной железы не следует употреблять овощи и фрукты, содержащие много кислот. Свежие помидоры являются в этом случае нежелательными. Другое дело, если их подвергли пусть минимальной, но тепловой обработке. Тушить, запекать, готовить на пару, варить супы из томатов — можно и нужно!
Любое повреждение поджелудочной железы приводит к тяжелым последствиям и длительному лечению.
Болезни ЖКТ
Людям с острым гастритом или колитом стоит исключить из своего рациона свежие помидоры, содержащие значительное количество растительных кислот. Правда, это касается не только помидоров, но и многих других свежих овощей.
Артериальная гипертензия
При гипертонии противопоказано употребление томатов, которые подвергались консервации с употреблением уксуса и большого количества соли. В то же время свежие помидоры препятствуют накоплению «плохого» холестерина на стенках сосудов, что для гипертоников жизненно важно.
Заболевания суставов
Многие пациенты отмечают, что суставы начинают болеть после употребления в пищу помидоров и других пасленовых.
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