Назван способ отличить настоящий квас от подделки

Чтобы отличить настоящий квас от подкрашенной газированной воды, достаточно налить его в стакан и оставить на пару дней на столе, в понедельник, 24 июня.

Через пару дней натуральный квас должен перебродить, а газированная подделка станет просто сладкой цветной водой, поскольку пузыри углекислого газа из нее выйдут, передает IZ.

Следует также обратить внимание на осадок, который должен образоваться в квасе. Если через три часа этого не произошло, то это фальсификат. Кроме того, натуральный квас отличается от квасного напитка по составу.

"В квасе на первом месте будет вода — не важно, подготовленная, витаминизированная, умягченная или артезианская, всё это, скорее, рекламные фишки", — сказал технолог Георгий Туманов.

По его словам, далее должен идти сахар и концентрат квасного/ржаного сусла, а также закваска в виде молочнокислых бактерий или дрожжей.

Как отметил специалист, в квасном напитке состав намного длиннее: там будут обозначены регуляторы кислотности, подсластители, консерванты, колер.