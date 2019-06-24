Участок улицы на Рышкановке перекроют на месяц: микроавтобусы №117 и №184 изменят маршрут

Столичная мэрия сообщает, что в период с 26 июня по 26 июля будет перекрыто движение на улице Д. Рышкану в периметре ул. Т. Владимиреску и А. Сахаров. На указанном участке будут проводиться работы по возобновлению теплосетей.

В связи с проведением ремонтных работ маршруты общественного транспорта будут реорганизованы следующим образом:

Микроавтобус №117:

Туда – с ул. Д. Рышкану на ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, ул. А. Руссо, далее – по ранее установленному маршруту; Обратно – с ул. Н. Димо на ул. Т. Владимиреску, ул. Д. Рышкану, далее – по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №184:

Туда – с ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, А. Руссо, Б. Воевод, далее – по ранее установленному маршруту; Обратно – с ул. Н. Димо на ул. Т. Владимиреску, далее – по ранее установленному маршруту.

Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки.