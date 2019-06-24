Полезные советы и средства от укачивания

Вы полгода с нетерпением ждали этого отпуска, и вот сели в самолет, авто или паром, и вас начало сильно укачивать. В этот момент кажется, что отдых уже не задался и лучше было бы преспокойно остаться на даче. Однако не стоит отчаиваться, ведь есть несколько эффективных способов, чтобы предотвратить укачивание.

Не голодайте

Многие уверены, что, если за пять часов до поездки ничего не есть, то неприятных ощущений удастся избежать. Но нет. Объявляя пускай временную, но все же голодовку, вы скорее всего спровоцируете еще более сильное головокружение. Оптимально за 1,5-2 часа устроить легкий перекус и съесть, например, фруктов или овощей. И не забывайте пить побольше воды, передает Рамблер.

Лекарства

Если вас укачивает регулярно и в любом транспорте, не лишним будет прибегнуть к медикаментам. Но прежде чем выбирать лекарства, проконсультируйтесь с врачом.



Имбирь и леденцы

Не хочется пить таблетки? Попробуйте медленно рассосать кислый леденец или аскорбинку. Еще один помощник в борьбе с укачиванием — имбирь. И противопоказаний нет, и витаминов много.



Откажитесь от алкоголя

Если вы рассчитываете, что стопка-другая коньяка поможет вам быстрее заснуть и избежать тошноты, вы очень сильно заблуждаетесь. Алкогольный напиток лишь усилит эффект, поэтому лучше замените его на мятный чай с лимоном.



Избавьтесь от запахов

Аромат жареной курочки, тяжелого одеколона, табачного дыма.. да чего только не — все это может спровоцировать неприятные симптомы. По возможности постарайтесь избежать резких запахов и попросите попутчиков поступить так же.