Вы полгода с нетерпением ждали этого отпуска, и вот сели в самолет, авто или паром, и вас начало сильно укачивать. В этот момент кажется, что отдых уже не задался и лучше было бы преспокойно остаться на даче. Однако не стоит отчаиваться, ведь есть несколько эффективных способов, чтобы предотвратить укачивание.
Не голодайте
Многие уверены, что, если за пять часов до поездки ничего не есть, то неприятных ощущений удастся избежать. Но нет. Объявляя пускай временную, но все же голодовку, вы скорее всего спровоцируете еще более сильное головокружение. Оптимально за 1,5-2 часа устроить легкий перекус и съесть, например, фруктов или овощей. И не забывайте пить побольше воды, передает Рамблер.
Лекарства
Если вас укачивает регулярно и в любом транспорте, не лишним будет прибегнуть к медикаментам. Но прежде чем выбирать лекарства, проконсультируйтесь с врачом.
Имбирь и леденцы
Не хочется пить таблетки? Попробуйте медленно рассосать кислый леденец или аскорбинку. Еще один помощник в борьбе с укачиванием — имбирь. И противопоказаний нет, и витаминов много.
Откажитесь от алкоголя
Если вы рассчитываете, что стопка-другая коньяка поможет вам быстрее заснуть и избежать тошноты, вы очень сильно заблуждаетесь. Алкогольный напиток лишь усилит эффект, поэтому лучше замените его на мятный чай с лимоном.
Избавьтесь от запахов
Аромат жареной курочки, тяжелого одеколона, табачного дыма.. да чего только не — все это может спровоцировать неприятные симптомы. По возможности постарайтесь избежать резких запахов и попросите попутчиков поступить так же.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md