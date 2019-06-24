Туристка решила выйти из летящего самолета

Пассажирку арестовали за попытку открыть аварийную дверь самолета во время рейса. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел Инцидент произошел 22 июня на рейсе авиакомпании Jet2 из Лондона в Даламан (Турция). По словам очевидцев, как только самолет взлетел, 25-летняя британка начала раздражать соседей. Стюардессы делали все возможное, чтобы успокоить ее, однако женщина вела себя все более агрессивно, передает lenta.

"Она выглядела абсолютно нормальной, когда села в самолет, но после взлета создалось впечатление, будто она выпила или приняла наркотики", — рассказал ее попутчик Стюарт Браун.

Через 45 минут после взлета дебоширка вскочила, пробежала по салону к двери аварийного выхода и попыталась ее открыть. Двум бортпроводникам удалось оттащить женщину, после чего она устремилась к кабине пилотов. Тогда один из пассажиров повалил ее на пол, а другие схватили ее за руки и ноги, чтобы утихомирить. Но та взбесилась еще больше и закричала, что хочет всех убить.

«Все внезапно вскочили и запаниковали. Дети плакали, а старики побежали в заднюю часть самолета, чтобы спрятаться, — поделилась попутчица Эми Варол. — Мне было очень страшно. Ведь я не могла ничего сделать, да и сбежать из самолета невозможно».

В результате пилоту пришлось связаться с аэропортом вылета (Станстед) и доложить о ситуации. Власти Великобритании отправили к лайнеру два истребителя Typhoon, чтобы они перехватили самолет и сопроводили его в аэропорт.

После посадки в Лондоне полиция арестовала дебоширку. Ей предъявлено обвинение в нападении на сотрудников авиакомпании и нанесении ущерба воздушному судну. Отмечается, что нарушительницу освободили под залог до 30 июля.

Ранее в июне пассажирка авиакомпании Pakistan International Airlines перепутала дверь аварийного выхода с туалетом. В итоге на борт пришлось вызывать инженеров, а вылет самолета задержали на семь часов.

на рейсе авиакомпании Jet2 из Лондона в Даламан (Турция). По словам очевидцев, как только самолет взлетел, 25-летняя британка начала раздражать соседей. Стюардессы делали все возможное, чтобы успокоить ее, однако женщина вела себя все более агрессивно.

"Она выглядела абсолютно нормальной, когда села в самолет, но после взлета создалось впечатление, будто она выпила или приняла наркотики", — рассказал ее попутчик Стюарт Браун.

Через 45 минут после взлета дебоширка вскочила, пробежала по салону к двери аварийного выхода и попыталась ее открыть. Двум бортпроводникам удалось оттащить женщину, после чего она устремилась к кабине пилотов. Тогда один из пассажиров повалил ее на пол, а другие схватили ее за руки и ноги, чтобы утихомирить. Но та взбесилась еще больше и закричала, что хочет всех убить.

"Все внезапно вскочили и запаниковали. Дети плакали, а старики побежали в заднюю часть самолета, чтобы спрятаться, — поделилась попутчица Эми Варол. — Мне было очень страшно. Ведь я не могла ничего сделать, да и сбежать из самолета невозможно".

В результате пилоту пришлось связаться с аэропортом вылета (Станстед) и доложить о ситуации. Власти Великобритании отправили к лайнеру два истребителя Typhoon, чтобы они перехватили самолет и сопроводили его в аэропорт.

После посадки в Лондоне полиция арестовала дебоширку. Ей предъявлено обвинение в нападении на сотрудников авиакомпании и нанесении ущерба воздушному судну. Отмечается, что нарушительницу освободили под залог до 30 июля.

Ранее в июне пассажирка авиакомпании Pakistan International Airlines перепутала дверь аварийного выхода с туалетом. В итоге на борт пришлось вызывать инженеров, а вылет самолета задержали на семь часов.