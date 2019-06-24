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Туристка решила выйти из летящего самолета
// фото: Amy Varol
17:00, 24 Jun 2019
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Пассажирку арестовали за попытку открыть аварийную дверь самолета во время рейса. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел Инцидент произошел 22 июня на рейсе авиакомпании Jet2 из Лондона в Даламан (Турция). По словам очевидцев, как только самолет взлетел, 25-летняя британка начала раздражать соседей. Стюардессы делали все возможное, чтобы успокоить ее, однако женщина вела себя все более агрессивно, передает lenta.

"Она выглядела абсолютно нормальной, когда села в самолет, но после взлета создалось впечатление, будто она выпила или приняла наркотики", — рассказал ее попутчик Стюарт Браун.

Через 45 минут после взлета дебоширка вскочила, пробежала по салону к двери аварийного выхода и попыталась ее открыть. Двум бортпроводникам удалось оттащить женщину, после чего она устремилась к кабине пилотов. Тогда один из пассажиров повалил ее на пол, а другие схватили ее за руки и ноги, чтобы утихомирить. Но та взбесилась еще больше и закричала, что хочет всех убить.

«Все внезапно вскочили и запаниковали. Дети плакали, а старики побежали в заднюю часть самолета, чтобы спрятаться, — поделилась попутчица Эми Варол. — Мне было очень страшно. Ведь я не могла ничего сделать, да и сбежать из самолета невозможно».

В результате пилоту пришлось связаться с аэропортом вылета (Станстед) и доложить о ситуации. Власти Великобритании отправили к лайнеру два истребителя Typhoon, чтобы они перехватили самолет и сопроводили его в аэропорт.

После посадки в Лондоне полиция арестовала дебоширку. Ей предъявлено обвинение в нападении на сотрудников авиакомпании и нанесении ущерба воздушному судну. Отмечается, что нарушительницу освободили под залог до 30 июля.

Ранее в июне пассажирка авиакомпании Pakistan International Airlines перепутала дверь аварийного выхода с туалетом. В итоге на борт пришлось вызывать инженеров, а вылет самолета задержали на семь часов.

на рейсе авиакомпании Jet2 из Лондона в Даламан (Турция). По словам очевидцев, как только самолет взлетел, 25-летняя британка начала раздражать соседей. Стюардессы делали все возможное, чтобы успокоить ее, однако женщина вела себя все более агрессивно.

"Она выглядела абсолютно нормальной, когда села в самолет, но после взлета создалось впечатление, будто она выпила или приняла наркотики", — рассказал ее попутчик Стюарт Браун.

Через 45 минут после взлета дебоширка вскочила, пробежала по салону к двери аварийного выхода и попыталась ее открыть. Двум бортпроводникам удалось оттащить женщину, после чего она устремилась к кабине пилотов. Тогда один из пассажиров повалил ее на пол, а другие схватили ее за руки и ноги, чтобы утихомирить. Но та взбесилась еще больше и закричала, что хочет всех убить.

"Все внезапно вскочили и запаниковали. Дети плакали, а старики побежали в заднюю часть самолета, чтобы спрятаться, — поделилась попутчица Эми Варол. — Мне было очень страшно. Ведь я не могла ничего сделать, да и сбежать из самолета невозможно".

В результате пилоту пришлось связаться с аэропортом вылета (Станстед) и доложить о ситуации. Власти Великобритании отправили к лайнеру два истребителя Typhoon, чтобы они перехватили самолет и сопроводили его в аэропорт.

После посадки в Лондоне полиция арестовала дебоширку. Ей предъявлено обвинение в нападении на сотрудников авиакомпании и нанесении ущерба воздушному судну. Отмечается, что нарушительницу освободили под залог до 30 июля.

Ранее в июне пассажирка авиакомпании Pakistan International Airlines перепутала дверь аварийного выхода с туалетом. В итоге на борт пришлось вызывать инженеров, а вылет самолета задержали на семь часов.




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