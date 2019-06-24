Как сообщили в пресс-центре областной полиции, задачей этого подразделения является круглосуточное обеспечение безопасности гостей и местных жителей, оперативное реагирование на сигналы о правонарушениях, передает Думская.

Станция находится в центре поселка, на Приморской улице. Правоохранители действуют в составе пеших и автомобильных патрулей, которые курсируют в прибрежной зоне.

«Летом в Затоку съезжается до 100 тысяч отдыхающих. Гости и местные жители должны чувствовать себя в безопасности, в любой ситуации получать помощь полиции», — заявил вр.и.о. начальника местного райотдела полиции Вячеслав Барба.