Разногласия в альянсе ПСРМ-ACUM: Социалисты против строительства посольства США на территории Республиканского стадиона

Передача территории республиканского стадиона под строительство посольства США стала причиной разногласий в альянсе Санду-Додона. Социалисты противятся этому решению и просят его отменить. С требованием выступили представители ПСРМ в муниципальном совете.

Вместо пяти гектаров стадиона социалисты предлагают отдать дипмиссии участок возле Академии искусств - чтобы расширить территорию нынешнего посольства. Между тем, их партнеров по коалиции решение, по всей видимости, устраивает. На прошлой неделе, по возвращении из США, глава МИДа Нику Попеску заявил, что технические процедуры передачи земли нужно завершить как можно скорее.

"Правительству предстоит выполнить несколько технических шагов, чтобы снять этот вопрос с повестки теоретических обсуждений и перейти к строительству здания", - сказал Попеску.