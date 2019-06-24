Медики объяснили, кому малина вредна для здоровья

Малина - полезная летняя ягода, полная витаминов. Однако каждый продукт кроме пользы может принести и вред. Эта ягода содержит полезный сахар: фруктозу и глюкозу, которые необходимы человеку для питания мозга и сердечно-сосудистой системы.

Вкусная ягода способна поддержать тонус кожи, омолодить и выровнять цвет кожи. Малину можно есть даже тем, кто придерживается диеты. 100 граммов этой ягоды содержит 41 калорию, пишет Вести-UA.

Также малина способна очистить кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек. Однако в некоторых случаях малину нельзя есть.

Эта ягода способна вызвать кожную аллергическую реакцию, особенно если ее употреблять в больших количествах. Не рекомендуют есть малину при гастрите, язве, а также людям, которые имеют проблемы с кишечно-желудочным трактом. Все потому, что малина может спровоцировать обострение заболеваний.

Людям с нарушением работы почек не нужно употреблять эту ягоду. Из-за того, что малина обладает мочегонным эффектом, она создаст дополнительную нагрузку на почки.

Малину нельзя есть при бронхиальной астме и при наличии полипов в носу. К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи, и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.