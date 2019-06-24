Майя Санду встретилась с делегацией Европарламента

В Кишиневе снова приняли делегацию Европарламента. После предыдущего такого визита в Молдове сформировали коалицию, а в этот раз итоги подвели коротким обменом любезностями.

"Я поблагодарила их за то, что они нашли время. Ведь в Брюсселе у них дни расписаны", - отметила премьер-министр Майя Санду.

Говорили на пресс-конференции о поддержке реформ. Но глава делегации признала, что озвучить дальнейшие действия не может. Ведь мандат нынешнего созыва Европарламента истекает.

"Сотрудничество будет, когда изберут новое руководство Европаламента. Надеюсь, это произойдет в ближайшие две недели. Я не могу предвидеть, что будет делать новый парламент", - подчеркнула вице-спикер Европейского парламента Хейди Хаутала.

Встретились делегаты и с председателем парламентской фракции ДПМ Павлом Филипом. Он подчеркнул, что демократы будут конструктивной оппозицией и поддержат проекты, направленные на повышение уровня жизни в стране и выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.