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Адвокат Олеся Стамате уже заняла кресло министра юстиции
// фото: facebook
17:54, 24 Jun 2019
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Адвокат Олеся Стамате уже заняла кресло министра юстиции, в котором всего две недели просидел Станислав Павловский. Этим утром Стамате принесла присягу.

Премьер Майя Санду представила нового министра подчиненным. Правда, встречали Стамате, в отличие от первого состава кабмина, без цветов. На вопрос журналистов, что на своем посту она намерена сделать в первую очередь, глава минюста ответить не смогла.

"Сейчас я не могу вам ответить, нужно начать работать, провести инвентаризацию и, если хотите, определить, какие меры следует предпринять, а потом я вам сообщу".

Майя Санду признала, что в самом начале, при формировании кабмина выбрала не самую лучшую кандидатуру на должность министра юстиции, но тут же нашла себе оправдание.

"Вы же помните, в каких условиях голосовали за правительство?"

А в самом ведомстве говорят, что с момента вступления в должность министра Павловский не был представлен подчиненным главой кабмина и ни разу не появился в офисе.

Майя Санду объяснила, что причиной ухода Станислава Павловского стало его желание продолжить сотрудничество с европейскими структурами, что несовместимо с должностью главы минюста. А некоторые политические аналитики считают, что Павловский отказался поддержать несколько сомнительных законопроектов альянса Санду-Додон, и предпочел сложить полномочия.

Вице-председатель ППДП Станислав Павловский работал в Союзе адвокатов Молдовы и принимал участие во многих проектах Евросоюза по реформированию систем правосудия во многих странах. Павловский защищал в суде своего брата. Его обвиняли в том, что он вместе с двумя полицейскими до смерти избил мужчину, у которого забрал 15 тысяч евро. В 2015 году Высшая судебная палата приговорила брата Павловского к семи годам тюрьмы.

Смена главы в министерстве юстиции - не единственное изменение за две две недели правления альянса ACUM-ПСРМ. После того, как в прессе сообщили, что главой Генинспектората полиции министр внутренних дел Андрей Нэстасе назначил своего кума Георге Балана, на должность начальника ГИП объявили конкурс. И Андрею Попову пришлось отказаться от должности главы кабинета министра иностранных дел Нику Попеску, так как приходится ему посаженным отцом.




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