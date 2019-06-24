Политаналитики: Решение Влада Плахотнюка оставить пост председателя ДПМ - это проявление ответственности

Решение Влада Плахотнюка оставить пост председателя Демпартии - это проявление ответственности, считают политические аналитики. По их мнению, его уход обескуражил лидеров ПДС и "Платформы DA", которым теперь не с кем бороться.

Как пишет журналист Петру Богату, Майя Санду и Андрей Нэстасе наверняка сожалеют об этой отставке, давая понять, что их единственной целью было отстранение Плахотнюка от политики. Трудно без врага, когда нет ничего, кроме ненависти, - заключает Богату.

Политолог Корнелиу Чуря тоже считает, что демократы теперь менее уязвимы для политических оппонентов.

"Господин Плахотнюк был и остается мишенью для бывшей оппозиции и нынешней власти, которая видит в нем абсолютное зло. Пока он не может вернуться в Кишинев, это оптимальное решение. Его уход позволит ДПМ держать курс в нынешних условиях", - сказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

Одобряют эксперты и призыв Влада Плахотнюка как можно скорее подготовить новую политическую программу Демпартии.

"Теперь все зависит от того, как скоро Демократическая партия реорганизуется и начнет следовать новой оппозиционной стратегии, как в Молдове еще не было", - сказал социолог Ян Лисневский.

А колумнист Николае Негру считает, что лучший кандидат в председатели партии - Павел Филип. По словам журналиста, он проявил себя как профессионал на посту премьер-министра и взял на себя смелость проводить реформы в предвыборных условиях.