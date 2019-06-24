Грузия отвергает новые претензии Роспотребнадзора

Роспотребнадзор отметил, что за последние четыре годы качество грузинского вина заметно ухудшилось. За период с 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего качеству, увеличилось почти в три раза. В Минсельхозе Грузии, в свою очередь, отмечают, что половина экспорта вина приходится на Россию.

В то же время, Грузия игнорируют введенный Россией запрет на авиаполеты. 8 июля вступят в силу ограничения на продажу турпакетов для россиян на грузинском направлении. Между тем авиакомпания Georgian Airways открыла новый маршрут Тбилиси - Москва через Ереван.

Запрет на авиаполеты между двумя странами был введен после протестов, которые вспыхнули в Грузии, когда российский депутат Сергей Гаврилов выступил в парламенте этой страны с речью, восседая в кресле спикера.

Манифестанты обвинили власть в чересчур хороших отношениях с государством, которое отняло у Грузии Осетию и Абхазию, и потребовали досрочных выборов.