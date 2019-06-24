Я выступаю за хорошие отношения с нашими румынскими братьями. Как не странно, но такое заявление сделал Игорь Додон. Журналисты поинтересовались у президента, который ни разу не был в Румынии, занимая пост главы государства, когда он собирается посетить Бухарест. Это после объявления о запланированных визитах в Брюссель и США.
"Я говорил то же самое, что говорил все время, я за хорошие отношения с нашими румынскими братьями, у нас нет проблемных вопросов. Есть только один вопрос, и вы его знаете, это сохранение государственности, но в остальном с румынами все хорошо", - сказал Игорь Додон.
Когда он вступил в должность президента, Игорь Додон приказал изменить румынский язык на молдавский на веб-сайте президента. Более того, неформальный лидер Партии социалистов всегда выступал против изменения статьи 13 Конституции, согласно которой государственный язык должен быть объявлен румынским. Несмотря на критику всего румынского, несколько депутатов-социалистов вернули румынское гражданство. И даже если бы они сказали, что сдадутся, они этого не сделали. А осенью 2015 года депутат ПСРМ Влад Батринча сломал карту Румынии во время парламентской сессии.
Когда Игорь Додон вступил в должность президента страны, он приказал изменить румынский язык на молдавский на официальном сайте призедентуры. Более того неформальный лидер Партии социалистов всегда выступал против изменения статьи 13 Конституции об изменению названия государственного языка на румынский. Несмотря на критику всего румынского, несколько депутатов-социалистов получили румынское гражданство. А осенью 2015 года депутат ПСРМ Влад Батрынча порвал карту Румынии во время заседания парламента.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md