Игорь Додон: Я выступаю за хорошие отношения с нашими румынскими братьями

Я выступаю за хорошие отношения с нашими румынскими братьями. Как не странно, но такое заявление сделал Игорь Додон. Журналисты поинтересовались у президента, который ни разу не был в Румынии, занимая пост главы государства, когда он собирается посетить Бухарест. Это после объявления о запланированных визитах в Брюссель и США.

"Я говорил то же самое, что говорил все время, я за хорошие отношения с нашими румынскими братьями, у нас нет проблемных вопросов. Есть только один вопрос, и вы его знаете, это сохранение государственности, но в остальном с румынами все хорошо", - сказал Игорь Додон.

Когда он вступил в должность президента, Игорь Додон приказал изменить румынский язык на молдавский на веб-сайте президента. Более того, неформальный лидер Партии социалистов всегда выступал против изменения статьи 13 Конституции, согласно которой государственный язык должен быть объявлен румынским. Несмотря на критику всего румынского, несколько депутатов-социалистов вернули румынское гражданство. И даже если бы они сказали, что сдадутся, они этого не сделали. А осенью 2015 года депутат ПСРМ Влад Батринча сломал карту Румынии во время парламентской сессии.

Когда Игорь Додон вступил в должность президента страны, он приказал изменить румынский язык на молдавский на официальном сайте призедентуры. Более того неформальный лидер Партии социалистов всегда выступал против изменения статьи 13 Конституции об изменению названия государственного языка на румынский. Несмотря на критику всего румынского, несколько депутатов-социалистов получили румынское гражданство. А осенью 2015 года депутат ПСРМ Влад Батрынча порвал карту Румынии во время заседания парламента.