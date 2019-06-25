Жильцам, рухнувшего в Атаках дома, мэрия предоставит деньги на питание

105-ти жильцам рухнувшего в Атаках многоэтажного дома городская мэрия предоставит по 50 леев в день на питание. А Окницкий районный совет выделит всем детям из оставшихся без крова семей единовременное пособие в размере 4000 леев. Местные власти стараются хоть чем-то оказать помощь пострадавшим.

Спасатели следят за состоянием той части здания, которая устояла.

"Мы проверяем с помощью лазерного аппарата колебания перекрытий, наблюдаем, не происходит ли смещений, чтобы не произошло еще одно неконтролируемое обрушение", - сказал глава СЧС Единец Виталие Викол.

Люди по-прежнему недоумевают, почему центральные власти до сих пор не прислали своих представителей.

Между тем в Кишинёве разрабатывают планы и говорят о необходимости оказать помощь людям, сидя в своих кабинетах. А Майя Санду обещалась все-таки приехать в Атаки.

"Мы составили отчет, согласно котору здание нужно будет снести. Кроме того, вместе в МВД мы найдем оценщика, чтобы как можно скорее определить сумму ущерба, которую нужно будет выделить из резервного фонда", - сказал министр экономики Вадим Брынзан.