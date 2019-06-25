Ренато Усатый жалуется, что глава государства оказывает на него давление

Лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый жалуется, что его бывший партнер по протестам Игорь Додон оказывает на него давление. Усатый сообщает в соцсетях, что глава государства хочет его скомпрометировать, публикуя в российской прессе заказные статьи. В видеообращении бывший мэр Бельц фамильярно называет президента по имени.

Усатый не исключает, что неформальный лидер ПСРМ попытается повлиять на него через российского вице-премьера Дмитрия Козака.

Усатый сообщил, что написал Додону электронное письмо с просьбой прекратить давление на меня.

Глава государства на заявления Усатого пока не отреагировал. Ранее бывший мэр Бельц сообщил на одном из частных телеканалов, что у Додона, всю жизнь проработавшего в государственных учреждениях, есть недвижимость и имущество в России, а также десятки миллионов долларов на счетах в швейцарских банках.

Ренато Усатого обвиняют в покушении на русского банкира Германа Горбунцова и незаконном ввозе в страну денег из России. Во время следствия его оставили на свободе. Политик все обвинения отвергает.