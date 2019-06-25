Лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый жалуется, что его бывший партнер по протестам Игорь Додон оказывает на него давление. Усатый сообщает в соцсетях, что глава государства хочет его скомпрометировать, публикуя в российской прессе заказные статьи. В видеообращении бывший мэр Бельц фамильярно называет президента по имени.
Усатый не исключает, что неформальный лидер ПСРМ попытается повлиять на него через российского вице-премьера Дмитрия Козака.
Усатый сообщил, что написал Додону электронное письмо с просьбой прекратить давление на меня.
Глава государства на заявления Усатого пока не отреагировал. Ранее бывший мэр Бельц сообщил на одном из частных телеканалов, что у Додона, всю жизнь проработавшего в государственных учреждениях, есть недвижимость и имущество в России, а также десятки миллионов долларов на счетах в швейцарских банках.
Ренато Усатого обвиняют в покушении на русского банкира Германа Горбунцова и незаконном ввозе в страну денег из России. Во время следствия его оставили на свободе. Политик все обвинения отвергает.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md