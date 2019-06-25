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В плане работы кабмина нет сферы обороны и безопасности
// фото: publika
09:26, 25 Jun 2019
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Сферу обороны и безопасности нашей страны не включили в программу деятельности правительства Санду. План опубликовали спустя две недели после назначения кабмина. Этот факт, правда, совершенно не беспокоит нового министра обороны Павла Войку. Он признал, что не очень разбирается в той области, которой ему доверили.

Неделю назад, 15 июня, новый министр обороны не знал, хочет ли он вывода российских войск с территории Молдовы. И тогда выдвиженец социалистов в правительстве Санду говорил, что ему нужно время, чтобы разобраться с этим вопросом.

"Для начала мне надо провести анализ нынешней ситуации в министерстве обороны, изучить стратегии, которые разрабатывались до сих пор", - сказал министр обороны Павел Войку.

А премьер Майя Санду, в свою очередь, признает, что программа нового правительства была разработана в спешке, и над ней продолжают работать.

"Программа действий правительства охватит абсолютно все области, конкретно и точечно. Ее разрабатывают, когда правительство назначено и начинает работать вместе с министерствами, это продлится несколько недель", - отметила Майя Санду.

Отсутствие в программе пунктов об обороне и государственной безопасности вызвало удивление даже среди политических аналитиков, поддерживающих новую власть, в том числе Игоря Боцана.

"Что касается программы: я тоже удивился, когда увидел ее, но скоро понял, что это временная программа, на 2019 год", - сказал политический аналитик Игорь Боцан.

Игорь Боцан постарался найти оправдание оплошности, допущенной правительством Санду.

"Для кабмина Майи Санду не составляло проблемы скопировать и включить в план безопасность, а также решение приднестровской проблемы. Может и хорошо, что этого не произошло", - отметил Боцан.

Не одобрил содержание документа и бывший вице-премьер правительства Стурзы Александр Муравский.

На своей странице в фейсбуке он написал, что программа кабмина - это лишь заявление об общих намерениях, так как написана была на скорую руку. Муравский отмечает, что будет ждать настоящую программу, разработанную в соответствии с требованиями, установленными законодательством.




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