Мэрия объявила тендер на разработку приложения для отслеживания общественного транспорта

Приложение, которое позволить отслеживать маршрут общественного транспорта, скоро можно будет загрузить в телефон. Горожане будут знать с точностью до минуты, когда приедет нужный им троллейбус или автобус.

"Мы хотим, чтобы с помощью обычного приложения каждый житель столицы смог увидеть, когда и какой транспорт прибудет на нужную ему остановку. А мы, в свою очередь, сможем составить виртуальную карту общественного транспорта, виртуальный график, чтобы выявлять проблемные зоны. Система предусматривает установку мониторов на остановках", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

На реализацию проекта из муниципального бюджета выделят 780 тысяч леев. Заявки на участия в тендере принимаются до 4 июля.