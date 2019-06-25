Правительство Санду хочет политически подчинить государственных секретарей

Правительство Майи Санду хочет политически подчинить государственных секретарей, но сохранить им высокие зарплаты. Решением парламентского большинства кабмин возвращается к старой практике - назначать заместителей будут сами министры.

При Павле Филипе процедуру изменили - госсекретарей выбирали на основе публичного конкурса. Тогда же ввели стимулирующие надбавки, позволившие увеличить оклады минимум на четыре тысячи леев. Зарплаты госсекретарей благодаря этому выросли до 18-20-ти тысяч леев.

Такой же уровень окладов теперь хотят сохранить для политических назначенцев, которых министры будут вправе менять по своему разумению.