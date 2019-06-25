Молдавские турагентства предлагают выгодные горящие путевки

Горящие путевки предлагают турагентства жителям Молдовы, которые готовы в любой момент отправится в отпуск и сэкономить деньги. Сейчас такие турпакеты дешевле, чем в прошлом году, в среднем на 40%. В Грецию или Болгарию можно найти предложения от 120 евро на человека.

"Горящие путёвки касаются пакетов, включающих перелет, потому что большая часть цены составляют авиабилеты. Эти предложения очень быстро заканчиваются, обычно они доступны максимум день-два", - сказал туроператор Артем Няга.

Самые низкие цены на горящие путевки в Грецию. Дороже обойдутся турпакеты в Турцию.

"За 300 евро можно отправится в Турцию. В цену включен перелет, проживание и питание по системе All Inclusive. В этом году такие же турпакеты в Грецию на 7 ночей и 8 дней стоят от 120 евро с автобусом, медстраховкой и тремя экскурсиями", - сказал директор турагентства Ион Курмей.

Многие наши соотечественники, правда, не готовы отправится сразу с корабля на бал. При этом они понимают, что заранее запланированная поездка обойдется гораздо дороже.

"Я такой человек, что пробую все, поэтому если что-то пойдёт не так, не будет жалко. Главное чувствовать себя хорошо, остальное не имеет значения."

В то же время турагентства уже предлагают готовить сани летом и планировать зимний отдых. Раннее бронирование в Румынию, Болгарию и Украину сэкономит до 15% стоимости путевок.