Андриан Канду: Молдова может стать мишенью для России

После политического кризиса, который повлек за собой создание правящей коалиции, подконтрольной пророссийскому президенту, Молдова может стать очередной мишенью России.

Об этом сообщил бывший спикер Андриан Канду в интервью американскому порталу Newsmax. Политик заявил, что существуют доказательства связи Игоря Додона с Россией, а последние три года Москва потратила на Партию социалистов 36 миллионов долларов.

Андриан Канду отметил, что Россия представляет угрозу для Молдовы по нескольким причинам. Самая главная - приднестровский регион, где Москва сохраняет военное присутствие еще с советского периода.

Еще одна проблема - зависимость от российского газа. Бывший председатель парламента рассказал журналистам, что в последние годы правительство Филипа приложило колоссальные усилия, чтобы укрепить энергетическую независимость нашей страны, запустив проект энергетического взаимоподключения между Молдовой и Румынией.

В заключении Андриан Канду подчеркнул, что лишь досрочные парламентские выборы могли помешать Кремлю вмешаться в внутренние дела нашей страны.