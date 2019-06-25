Пожар вспыхнул накануне в многоэтажке на Буюканах. Соседи вовремя заметили дым в одном из окон и вызвали спасателей. Дверь квартиры пришлось взломать, так как хозяин жилища крепко спал. Он забыл на плите кастрюлю с едой.
69-летний мужчина не захотел ехать в больницу. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
"Нет, я не поеду в больницу и подписывать ничего не буду, извините."
Благодаря быстрому вмешательству спасателей пламя не перекинулось на другие квартиры. Ведется следствие.
Комментарии
- Жительница Атак пыталась ввезти в страну 16 ампул с запрещенным веществом
- Внимание, разыскиваются мошенники! Злоумышленники обманом выманили у жительницы столицы 10 000 леев
- Заключенный пенитенциарного учреждения №12 в Бендерах попал в больницу с огнестрельным ранением в грудь
- Пьяный водитель насмерть сбил женщину во Флорештах и скрылся с места ДТП
- На столичном рынке у женщины украли кошелек: злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы
- Серьезная авария на трассе Бельцы-Кишинев: погиб 26-летний водитель
- В Кишиневе мужчина умер на рабочем месте из-за невыносимой жары
- В Кишиневе карабинеров кормят гнилым картофелем: Шокирующее видео
- В Тирасполе убийца бегал по микрорайону в крови
- В Кишиневе пьяная мать забыла про ребенка. ВИДЕО
- Сегодня 10-ая годовщина смерти Майкла Джексона
- Ученые назвали самую продвинутую древнюю технологию
- Помолодевшая до неприличия Алла Пугачева шокировала сеть
- Пассажирский самолет врезался в аэропорт во Франции
- Пожар на Буюканах: 69-летний мужчина забыл еду на плите и пошел спать
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
- Внимание, разыскиваются мошенники! Злоумышленники обманом выманили у жительницы столицы 10 000 леев
- Ученый объяснил, как комары выбирают "жертв" для укуса
- Составлен перечень самых вредных продуктов
- В Польше украинца, потерявшего сознание на работе, вывезли в лес и бросили умирать
- На Молдову надвигаются грозовые дожди и ураганный ветер: синоптики объявили желтый код
- У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к ЕС
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых этим летом ждет большая удача
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md