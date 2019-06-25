Пожар на Буюканах: 69-летний мужчина забыл еду на плите и пошел спать

Пожар вспыхнул накануне в многоэтажке на Буюканах. Соседи вовремя заметили дым в одном из окон и вызвали спасателей. Дверь квартиры пришлось взломать, так как хозяин жилища крепко спал. Он забыл на плите кастрюлю с едой.

69-летний мужчина не захотел ехать в больницу. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

"Нет, я не поеду в больницу и подписывать ничего не буду, извините."

Благодаря быстрому вмешательству спасателей пламя не перекинулось на другие квартиры. Ведется следствие.