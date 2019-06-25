Ученые назвали самую продвинутую древнюю технологию

Древняя перуанская цивилизация создала настолько продуктивную систему, что ее можно было бы использовать в современном мире.

Ученые из Южной Америки нашли самую продуманную и продуктивную систему, сделанную древними цивилизациями. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи Региональной инициативы по гидрологическому мониторингу экосистемы Анд изучили древние системы водоснабжения в Перу. Оказалось, что они настолько практичные и экономичные, что их внедрение в современный мир увеличило бы количество воды в засушливый сезон до 33% в первые месяцы и на 7,5 процента в последующие, передает Корреспондент.

Древняя перуанская цивилизация создала систему, позволяющую получить дополнительную воду в засушливый период с помощью горных систем для отвода дождевой воды. Такие технологии использовались уже в 600 году нашей эры. Одна из них находится в Лиме в районе Уамантанга. Там вода течет 45 дней, чтобы пройти всю систему.

Ученые подсчитали, что внедрение древних систем в соответствии с современной численностью населения, поможет получить на 33% процента воды больше в начале засушливого периода, и на 7,5% в его конце.