Сегодня 10-ая годовщина смерти Майкла Джексона

Он скончался 25 июня 2009-го на 51-ом году жизни в результате передозировки лекарственными препаратами.

10 лет назад смерть Майкла Джексона стала трагедией для его миллионов его поклонников. Фанатские сообщества по всему миру каждый год проводят памятные мероприятия в честь короля поп-музыки. Но в этом году они подготовили что-то особенное, передает echo.msk.ru.

В Китае к годовщине смерти Джексона его образ с альбома HIStory 1995 года в солдатской форме с воплотили в бронзовой статуе. Около 60 китайских фанатов также приехали в Лос-Анджелес, где сегодня пройдет самая масштабная, ставшая уже традиционной акция под названием «Одна роза для Майкла Джексона».

Фан-клуб певца собрал почти 19 тысяч красных роз, которые сегодня возложат к «Святой терассе» — так называется место на кладбища Forest Lawn под Лос-Анджелесом, где покоится исполнитель. Завтра все эти розы передадут в благотворительные организации.

В Бельгии фанаты хотели провести символическую церемонию передачи в дар знаменитой скульптуре «Писающий мальчик» костюма Майкла Джексона. Но музей, где представлена тысяча специально созданных одеяний, не пополнится новым экземпляром – власти страны решили не проводить церемонию и не выставлять костюм.

За свою жизнь Макйл Джексон установил десятки мировых рекордов, в том числе по успеху своих дисков в продаже, по доходам, по количеству наград и, конечно, по популярности.