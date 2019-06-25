Дорожное движение по ул. Думитру Рышкану будет приостановлено на месяц

С 26 июня по 26 июля будет приостановлено дорожное движение по столичной улице Думитру Рышкану, в периметре улиц Тудор Владимиреску и Академик Андрей Сахаров. Ограничения вводятся в связи с необходимостью выполнения Термоэлектрикой работ по реабилитации тепловых сетей.

Муниципалитет сообщает, что на время выполнения работ маршрутные микроавтобусы №117 будут курсировать с ул. Думитру Рышкану по улицам Тудор Владимиреску, Киев, Алеку Руссо и далее по установленному маршруту. Обратно будут курсировать с улицы Николае Димо по улицам Тудор Владимиреску, Думитру Рышкану и далее по установленному маршруту, передает IPN.

В то же время маршрутные микроавтобусы №184 будут курсировать по улицам Тудор Владимиреску, Киев, Алеку Руссо, Богдан Воевод и далее по установленному маршруту. Обратно будут курсировать с улицы Николае Димо по улице Тудор Владимиреску и далее по установленному маршруту.