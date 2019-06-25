Названо место проведения Олимпиады-2026

Зимние Олимпийские игры-2026 будет принимать Италия. Об этом сообщает официальный Twitter Олимпийских игр.

Столица зимней Олимпиады-2026 была выбрана в рамках 134-й сессии Международного олимпийского комитета, пишет УНИАН.

Игры пройдут в двух итальянских городах - Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия ОИ-2026 пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Отметим, что, кроме Италии, на проведение Игр также претендовала Швеция. Заявка Италии получила 47 голосов делегатов МОК, тогда как заявка Швеции - 34.

Италия будет принимать Олимпийские игры в третий раз в истории. Ранее в 1956-м году Игры уже проходили в Кортина-д'Ампеццо, в 1960-м - в Риме, а в 2006-м - в Турине.

Зимняя Олимпиада-2022, напомним, пройдет в Пекине.





