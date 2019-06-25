Вымогали до 7000 леев за операцию: глава отделения и врач из больницы "Святой Троицы" задержаны по подозрению в коррупции

Глава отделения и врач из Муниципальной Клинической Больницы "Святой Троицы" задержаны сотрудниками НЦБК по подозрению в пассивной коррупции.

В период с марта по июнь текущего года задержанные вместе с другими врачами за проведение операции вымогали у пациентов до 7000 леев. В результате обысков в кабинетах и домах подозреваемых было обнаружено более 115 500 леев, 2000 рублей, 8500 фунтов и 3000 долларов. В настоящее время задержанные находятся в изоляторе НЦБК. Возбуждено уголовное дело по статье №324 Уголовного кодекса Республики Молдова - пассивная коррупция. Если подозреваемых признают виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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