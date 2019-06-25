Женщина спланировала свои похороны из-за ожирения

Англичанка настолько зависима от своей привычки есть, что продумала собственные похороны, но от еды не отказалась.

Жительница города Ньюарк-он-Трент в Англии, страдающая от ожирения, продумала собственные похороны, но не бросила есть. Об этом сообщает The Sun.

Англичанка Элис Янг в свои 34 года весит 222 килограмма. Женщина признается, что всегда была полненькой, а в детстве спускала все карманные деньги на еду. Янг оказалась не в силах побороть свою пищевую зависимость даже, когда врачи сообщили об угрозе для ее жизни, передает Корреспондент.

Женщина стала героиней документального фильма Eating Ourselves To Death. В нем она рассказала, что несмотря на свой вес нашла любовь и родила двух здоровых детей. Их она пытается приучить к здоровому питанию, но, когда дети идут спать – Янг "набрасывается на продукты и снеки".

Англичанка говорит, что даже продумала собственные похороны, написала завещание и выбрала похоронную музыку. Янг говорит, что возможно доживет до 40 лет и понимает, что все в ее руках.