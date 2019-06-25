Пограничная полиция призывает турагентства уведомлять о прибытии туристов

Главная инспекция пограничной полиции призвала туристические и транспортные агентства уведомлять пограничников о прибытии групп туристов в пункты пропуска. Механизм предварительного координирования и обмена данными запущен властями для оптимизации трафика на границе в летний, самый загруженный, период.

Так, туроператор с помощью типовой формы будет информировать пограничных полицейских о прибытии/отбытии группы туристов. Форма будет передаваться за 24 часа до прибытия рейса и будет включать данные о количестве людей, регистрационном номере автобуса, времени прибытия и пункте пропуска, выбранном для пересечения границы, передает МОЛДПРЕС.

Поступать информация будет к сотрудникам Координационного центра Пограничной полиции, а затем будет передаваться на выбранный пункт пропуска. На основании этих данных начальники пунктов пропуска смогут эффективно управлять работой КПП, распределяя задачи и обеспечивая достаточное количество сотрудников для того, чтобы время обработки документов пассажиров автобусов не превышало 30 минут.

Как сообщили в Пограничной полиции, за три летние месяца значительно растет количество граждан Республики Молдова, которые едут в отпуск за рубеж.

По статистике, летом прошлого года было зарегистрировано около 6 млн 900 тыс. пересечений границы гражданами РМ, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Более того, были периоды, когда из-за интенсивного потока путешественников, прибывающих на автобусах и микроавтобусах, КПП были переполнены, а время ожидания могло достигать 50 минут.